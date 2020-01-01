الزمالك يعلن موعد عودة التدريبات لقطاع الناشئين

أكد طارق يحيي رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، أن الاستعدادات تتم علي قدم وساق بقطاعات الناشئين المختلفة تمهيداً للعودة للتدريبات.





وأضاف يحيي: "العودة للتدريبات بالنسبة لفرق القطاع المختلفة والمدرسة الأساسية "البراعم " ستكون يوم 5 أغسطس القادم عقب إجازة عيد الأضحي المبارك".





وتابع: "سيتم اتخاذ كل الإجرءات الوقائية والاحترازية استعدادا لعودة التدريبات".





ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:





1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.