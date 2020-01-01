نجوى كرم تدخل البهجة على قلوب جمهورها وتتواصل معهم بصوتها عبر تويتر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:04 م
نجوى كرم
نجوى كرم
لمياء علي

تواصلت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم مع محبيها وذلك من خلال خدمة التسجيل الصوتي والذي أطلقها موقع تدوين التغريدات تويتر.

حيث دشنت لأول مرة خدمة التسجيل الصوتي على تطبيق تويتر لتكن بذلك أول نجمة عربية تستخدم هذه الخاصية، فكانت على تواصل مستمر مع المتابعين حول العالم وردت عليهم برسائل خاصة لكل منهم.

وقد علم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة، أن نجوى كرم، لم تطرح أغنيتها الجديدة حاليًا؛ لأنها تنتظر أن تهدأ الأوضاع الحالية في لبنان، ولذلك فهي تتريث جيدًا قبل اتخاذ أي خطوة.

جدير بالذكر أن نجوى كرم مازالت تحصد ثمار نجاح كليب أغنيتها الشهيرة ملعون أبو العشق، وتخطت بهذا العمل حاجز ال 120 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

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