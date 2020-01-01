حبس "شقاوة" فتاة التيك توك بالبحيرة لاتهامها بالتحريض على الفسق

قرر المستشار على عبد البارى، رئيس نيابة قسم دمنهور، اليوم الإثنين، حبس فتاة التيك توك أسماء ا.ل.ن 24 عاما وشهرتها "شقاوة"، مقيمة مدينة دمنهور 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي للتحريض على الفسق.





كانت معلومات وردت لضباط مباحث الأداب العامة برئاسة المقدم حسام البدرى، تفيد بقيام أسماء ا.ل.ن 24 عاما، والسابق اتهامها فى قضية آداب عامة بممارسة أفعال من شأنها التعدى على قيم ومبادئ أسرية فى المجتمع وانتشار مقاطع فيديو على موقع "تيك توك" بصور فاضحة والتحريض على الفسق.





وعقب استئذان النيابة العامة تمكن ضباط مباحث البحيرة، من ضبط المتهمة بمنزلها فى حي أبو الريش التابع لدائرة قسم شرطة دمنهور، ووجهت النيابة العامة اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل وارتكاب تلك الجريمة والتحريض على الفسق.





وبمواجهتها بالفيديوهات اقرت بصحتها وأنها تخصها وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



