أسعار النفط تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

استطاعت أسعار النفط التحول للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، لأول مرة منذ 3 جلسات بدعم من النتائج الإيجابية بشأن لقاح محتمل لفيروس كورونا.





وتراجعت أسعار النفط خلال التعاملات حيث شهد عدد الإصابات الجديدة بالوباء ارتفاعا قياسيا على المستوى اليومي مؤخراً ليصل الإجمالي لأكثر من 14.5 مليون إصابة، وسط مخاوف بشأن أثر ذلك على استمرار تعافي الطلب على الخام ومشتقاته.





وكان الطلب على الوقود قد تعافى مؤخراً من الهبوط بنسبة 30 بالمائة المسجلة في أبريل الماضي مع تخفيف عمليات الإغلاق الرامية لاحتواء انتشار الفيروس، ولكنه لا يزال أقل من مستويات ما قبل الوباء.





وأظهرت بيانات رسمية اليوم، انخفاض واردات اليابان من النفط بنسبة 14.7 بالمائة في يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنحو 0.5 بالمائة مسجلاً 40.81 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 39.83 دولار للبرميل خلال الجلسة.





وبحلول الساعة 6:58 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت القياسي" تسليم شهر سبتمبر بنحو 0.4 بالمائة مسجلاً 43.31 دولار للبرميل.