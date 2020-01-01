الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر





تحدث الإعلامى عمر ربيع ياسين، أن مسؤولو النادى الأهلى اتفقوا مع نظرائهم فى الإسماعيلى على تأجيل التعاقد مع باهر المحمدي المدافع الدولي.





الأهلي يؤجل ضم باهر المحمدي





من جانبه تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين فى تصريحات تليفزيونية: "مجلس الإسماعيلى اتفق على عدم بيع اللاعب لأى نادى فى الموسم المقبل، والاكتفاء بإعارته لأى ناد فى الموسم الجديد أو الاستمرار مع الدراويش، على أن يتم بيعه للمارد الأحمر فى الموسم بعد المقبل".





وتابع: "بعد تأجيل المفاوضات مع باهر المحمدي، ورفض أحمد حجازى العودة من الدورى الانجليزي، السويسرى رينيه فايلر وافق على التعاقد مع أسامة جلال مدافع انبى لأنه بقى البديل المتاح لتدعيم خط الدفاع حاليًا".





وأتم ياسين: "فى حالة تأزم المفاوضات مع النادى البترولى سيوافق على عودة المدافع الشاب محمد عبد المنعم كامبوس المعار إلى سموحة".



