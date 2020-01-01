هيفاء وهبي تنتصر على مدير أعمالها السابق محمد وزيري في معركة "أشباح أوروبا"

الإثنين 20/يوليه/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
نور طلعت
لازالت أزمة هيفاء وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري مشتعلة حتى الآن، حيث أخذت الأزمة منحى جديد، ولكن هذه المرة بخصوص أجرها عن فيلم «أشباح أوروبا»، والذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو من إخراج محمد عبدالرحمن الحماقي.

وإدعى وزيري في وقت سابق إن أجر هيفاء عن الفيلم هو مليون جنيه، وفي أثناء الجلسة التي جمعتهما بنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، اعترف وزيري إن أجر هيفاء المتفق عليه هو 5.5 مليون جنيه، وأتى بإثنين من فريق الفيلم، والذي إدعوا إن هيفاء حصلت أمام أعينهم على مليوني جنيه، ليتبقى لها في نهاية الأمر ثلاثة ونصف مليون جنيه، وحصلت عليهم هيفاء بالفعل.

ويأتي ذلك في إطار الصراع الناشب بين هيفاء ووزيري، والذي وصل إلى ساحات المحاكم، واتهمت خلاله هيفاء مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على ما يقرب من 63 مليون جنيه.

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