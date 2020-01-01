زيدان مساعدًا لوزير السياحة والآثار لشئون صندوق آثار النوبة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:50 م
إيمان زيدان
إيمان زيدان
أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارًا بتكليف إيمان زيدان مساعد الوزير لتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، بالإشراف على صندوق إنقاذ آثار النوبة خلفًا للعميد هاني ممدوح الذى تنتهي مدة تكليفه اليوم.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار لتمكين الشباب والعمل على رفع قدراتهم وإكسابهم خبرات لتولي المناصب القيادية؛ حيث تم تكليف زيدان بمنصب مساعد للوزير في أكتوبر ٢٠١٩.

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ما يجري على حدود صحراء المماليك أو جبانة المماليك اجتذب العديدين من محبي التراث، حيث أن المنطقة تزخر بمقابر المشاهير، وبالأضرحة الأثرية ذات القيمة التاريخية التي لا تقدر بثمن.

وكان أحد زائري المنطقة اليوم الدكتور مصطفى الصادق، وهو من محبي التراث المعروفين، وسجل عدد من المشاهدات بعد بدء علميات إزالة أخد الشوارع على حدود الجبانة لتوسعة محور الفردوس. 

وقال الصادق للفجر، "ذهبت اليوم الي صحراء المماليك وترب الغفير لأقف على ما يحدث بنفسي وسجلت عدد من المشاهدات كالتالي:

- قبر الشهيد محمد عبد الحكم الجراحي، لم يمس وأسوار الحوش كذلك.

- آثار صحراء المماليك (ما هو مسجل كأثر ويحمل رقم) لم يتم المس مثل قبة ابو سعيد قنصوه ومجموعتي إينال وقرقماس وكذلك مدفن الأميرة شيوه كار.

بالنسبه للمنظر هناك فهو أقل ما يمكن ان يقال انه يخض ويحزن، العديد من المدافن تم هدمها والكثير تم هدم الاسوار التي تحيط بها. 

- بعض المدافن عيون الدفن فيها مفتوحة وتم نقل الرفاة بمعرفة الأهال.

- المقابر الأهلية (و هي غير مسجلة كأثر رغم مرور أكثر من ١٠٠ عام عليها) تم هدمها أو هدم السور المحيط بها علو الرغم من أهميتها التاريخية، وبعضها ذات طراز مميز للمدفن والتركيبات وشواهد القبور.

مقابر لشخصيات هامة تم هدم السور المحيط بها أو المدفن نفسه:

- مدفن المفكر والفيلسوف المصري أحمد لطفي السيد، رائد من رواد النهضة والتنوير في مصر ووزير المعارف ثم الداخلية ورئيس مجمع اللغة العربية ومدير الجامعة المصرية.

- مدفن نازلي هانم حليم ابنه محمد عبد الحليم باشا وحفيدة محمد علي باشا الكبير.

- مدفن أسرة عبود باشا وهو اقتصادي ورجل اعمال مصري ومؤسس شركه السكر وخط البريد الخديوي وشركه الامنيبوس، وأول مدير مصري لشركة قناة السويس ومن مؤسسي بنك مصر.

- مدفن حسن باشا صبري المحامي الذي تولى عدة مناصب سياسية ودبلوماسية كان آخرها سنة ١٩٤٠ حيث تولي رئاسة الوزراء والذي توفي داخل مجلس النواب أثناء إلقاء خطبة العرش أمام الملك فاروق.

- مدفن مراد باشا محسن ناظر الخاصة الملكية في عهد الملك فاروق الأول.

- مدفن ذو طراز فرعوني في غاية الجمال.

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