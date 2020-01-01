دوللي شاهين تغني في فيلمها الجديد "عيد جواز" أغنية "الحاجة داعيالك"

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:37 م
دوللي شاهين
دوللي شاهين
الفجر الفني
تغني السندريلا اللبنانية دوللي شاهين اغنية الحاجة داعيالك إحدى أغنيات فيلمها الجديد " عيد جواز " والمقرر طرحه قريبا في دور العرض. اغنية الحاجة داعيالك هي كلمات شفيق كارم الحان تومي وتوزيع اشرف البرنس.

فيلم عيد جواز من إنتاج ايمن زكي وتأليف السيناريست أسامة فهمى وإخراج أحمد فهمى عبد الظاهر، وبطولة اللبنانية دوللي شاهين و إيهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، ومن المقرر أن يتم طرحه قريبآ

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