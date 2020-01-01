دوللي شاهين تغني في فيلمها الجديد "عيد جواز" أغنية "الحاجة داعيالك"

تغني السندريلا اللبنانية دوللي شاهين اغنية الحاجة داعيالك إحدى أغنيات فيلمها الجديد " عيد جواز " والمقرر طرحه قريبا في دور العرض. اغنية الحاجة داعيالك هي كلمات شفيق كارم الحان تومي وتوزيع اشرف البرنس.



