تفاصيل أول مداخلة هاتفية لوزير الإنتاج الحربي الجديد



وأضاف في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن التصنيع الحربي يمثل الظهير الصناعي الحالي للدولة المصرية وفق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد على ضرورة تزويد وتعميق الإنتاج المحلي للمصانع الحربية والتوسع في الصناعات المدنية الأخرى.



وتابع " من لا يملك قدرة تصنيع سلاحه لا يملك قراره العسكري، ولابد أن يكون هناك تكامل مع الجهات الصناعية في الدولة بأكملها بناء على توجيهات الرئيس لتحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة".



واستطرد "لابد من استغلال فائض الطاقة والإمكانيات الصناعية لإنتاج منتجات مدنية لخدمة المجتمع وخدمة المشروعات القومية للدولة لخدمة مشروعات قومية في محافظات الصرف والمياه ومحطات التحلية وكلها مجالات مدنية لابد من استفادة القطاع الحربي فيها".



أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد أداء حلف اليمين للواء محمد مرسي وزيرا للدولة للإنتاج الحربي خلفا للفريق الراحل محمد العصار، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، اليوم الأحد.



وعمل "مرسي"، مديرًا لسلاح المركبات بالقوات المسلحة سابقًا، ومساعدًا لوزير الدفاع، قبل أن يقع عليه الاختيار مديرًا عامًا للهيئة العربية للتصنيع، في عهد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة الحالي.



"مثلك لايغيب".. أول فيلم عن مسيرة الفريق محمد العصار



أطلقت وزارة الإنتاج الحربي، الأسبوع الماضي، أول فيلم تسجيلي عن مسيرة الفريق محمد العصار، الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا، بعد صراع مع المرض.



يأتي ذلك تخليدًا لمجهودات الفريق فخري محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث يحمل الفيلم عنوان "مثلك لا يغيب سلامًا لروحك".



جهود العصار



يعكس الفيلم، بعض مجهودات الوزارة خلال الخمس سنوات الماضية التي تولى فيها الفريق قيادتها، حيث شهدت "الإنتاج الحربي" العديد من الإنجازات التى تدل على الجهود المبذولة والتطور النوعى بكل شركة ووحدة تابعة للإنتاج الحربي خلال تلك الفترة، ووضعت مصر فى بؤرة إهتمام الدول الصناعية الأخرى والتى جذبت العديد من الشركات الإستثمارية الكبرى، ما كان له الأثر على جذب العديد من الشركات الكبرى بالإستثمار فى مصر، وهي الجهود والانجازات التى تعكس الجهد الوطنى لقائد أفنى حياته لصالح الوطن.

بعث المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، برسالة شكر إلى روح الفريق محمد العصار، الوزير السابق على ما قدمه من خدمات بالوزارة لصالح الدولة المصرية.