"لا أحد فوق القانون".. تفاصيل إزالة أضخم الأبراج المخالفة لقرارات البناء

تواصل أجهزة الدولة المصرية حملاتها لمواجهة البناء المخالف والعشوائي، الذي يضر بالبنية التحتية بعد إزالة العقارات المخالفة في القاهرة والجيزة والبحيرة وسوهاج، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي للقضاء على البناء العشوائي، الذي يضر بالبنية التحتية ويؤثر على المظهر الحضارى ويعرض حياة المواطنين للخطر.





عقار عين شمس

أزالت محافظة القاهرة، العقار رقم 8 شارع الكمال متفرع من ميدان الحليمة بحي عين شمس، بعد توجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، هو مبنى من 14 دور، وخالف مالك العقار رخصة البناء بتعلية 8 ادوار بدون ترخيص، واستخدمت محافظة القاهرة، معدات هدم "حفار"، لإزالة أعلى برج مخالف بحى عين شمس حيث استخدمت معدة "جاك هامر" لرفع الحفار المستخدم فى أعمال الهدم.





أكد اللواء ماهر هاشم رئيس حى عين شمس، أن العقار المخالف مكون من 14 دور، خالف مالك العقار بتعلية 8 أدوار بدون ترخيص، خاصة أن رخصته أرضى و5 أدوار فقط، يقوم الحي بأزالة 8 أدوار مخالفة، مضيفا أن الرئيس السيسى أشار للعقار خلال افتتاح عدد من المشروعات، فعل الحي قرارات الإزالة الصادرة بإزالة المخالفة وتنفيذها على الفور.





إيتاي البارود

شهدت مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة عمليات إزالة أول برج سكنى مخالف مكون من 13 طابق حتى سطح الأرض على مساحة 180 متر، مع تحويل مالك العقار إلى النيابة العسكرية.





كلف اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، الأجهزة التنفيذية بإخلاء العقار من السكان تحت إشراف الإدارة الهندسية، ايقاف عمل جميع المرافق عن العقار للمحافظة على أرواح المواطنين، مشدد على تكثيف الحملات الرقابية لازالة العقارات المخالفة بكافة مدن ومراكز المحافظة ومعاقبة المخالفين.





برج جرجا

انتهت شركة المقاولات، من إزالة برج جرجا المخالف، مكون 11 طابق باجمالي 60 شقة و18 محل، جنوبي بمحافظة سوهاج بعد 19 يوم من بداية العمل، وجرت إزالة المبنى بشكل يدوي من العمال بمطرقات "جواكيش" والمعدات الكهربائية الخفيفة حتى الطابق الرابع، ثم جرت إزالة المبنى كاملًا بالمعدات الثقيلة.





وبدأت أعمال إزالة المبنى بالسطح والطوابق العلوية، في 30 يونيو الماضي لإزالة البرج المخالف المكون من 11 طابق مقام على أراضي أملاك الدولة بمدخل مدينة جرجا، جنوبي المحافظة.





وأنشئ العقار عام 2011، على مساحة حوالي 435 متر فيما تبلغ مساحته في الطوابق العليا حوالي 520 متر بسبب البروز، بارتفاع 11 طابق كامل التشطيب، يضم محلات تجارية ووحدات سكنية وإدارية وعيادات أطباء، وصدر للعقار المخالف 14 قرار إزالة باسم شخص متهم في قضية تزوير





الجيزة

أزالت محافظة الجيزة أعلى برج مخالف بمحافظة الجيزة، وهو برج من 14 طابق مخالف بمنطقة بشتيل بمركز ومدينة أوسيم، أكد محافظ الجيزة أن المحافظة نفذت حملة إزالة برج مخالف مكون من 14 طابق بشارع الكباش ببشتيل بالإضافة إلي إزالة 3 فيلات مخالفة وملحقاتهم من أسوار وغرف وبوابات بالكامل بمساحة ما بين 150 إلي 250 م بمنطقة الغناترة بطريق البراجيل بجوار محور الضبعة.





أضاف راشد أنه يجري إزالة 3 أبراج بشوارع طارق يحي ورمزي فرج والنور بالمريوطية بحي الطالبية استكمال إزالة عقار مخالف بكورنيش النيل بالوراق وبرجين بشوارع الاربعين والمنشية بحي الهرم حيث أزالت المحافظة 8 حالات بناء مخالف علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 275 م بمدينة البدرشين وإزالة عقار بالجلاتمة بمساحه 110 م بمنشأة القناطر.



