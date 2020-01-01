احتفاء عالمي بنجاح تجربة "مسبار الأمل".. ماذا قيل عنها؟

بات مسبار الأمل الاماراتي، أحدث النجاحات العربية الفريدة لاستكشاف الفضاء بعدما تلقى مركز محمد بن راشد للفضاء، صباح اليوم، أول إشارة منه عقب انفصاله عن الصاروخ الياباني بعد ساعة من الانطلاق إلى الفضاء من مركز تانيغاشيما الفضائي الياباني.





وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، إن انطلاق "مسبار الأمل" في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ يشكل إنجازا وطنيا وعربيا ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرة بناء المعرفة العالمية في مجال الفضاء، مشيرا إلى أنه يشكل إضافة نوعية عالية تترسخ بها مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في قطاع الصناعات الفضائية، وبناء الكوادر العلمية المؤهلة في مجال علوم الفضاء عامة وبحوث كوكب المريخ خاصة





الصحف الاماراتية تتغنى بالانجاز





تحت عنوان "شبابنا علماء في الفضاء" قالت صحيفة البيان إن ما بذله شباب الإمارات في الإعداد لهذه الرحلة التاريخية يستحق الحرص والحذر حتى يكلل بالنجاح، مشيره إلى أن الإمارات قدمت الكثير لإعداد شبابها لتحمّل أكبر المسؤوليات وتحقيق أعظم الإنجازات، وأعدّت جيلًا جديدًا من الشباب لعلوم الفضاء، وأهّلتهم على أعلى وأحدث المستويات العلمية.



