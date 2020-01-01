احتفاء عالمي بنجاح تجربة "مسبار الأمل".. ماذا قيل عنها؟

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:30 م
أرشيفية
أرشيفية
بات مسبار الأمل الاماراتي، أحدث النجاحات العربية الفريدة لاستكشاف الفضاء بعدما تلقى مركز محمد بن راشد للفضاء، صباح اليوم، أول إشارة منه عقب انفصاله عن الصاروخ الياباني بعد ساعة من الانطلاق إلى الفضاء من مركز تانيغاشيما الفضائي الياباني.

وقال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات، إن انطلاق "مسبار الأمل" في رحلته التاريخية إلى كوكب المريخ يشكل إنجازا وطنيا وعربيا ودفعة إماراتية متقدمة في مسيرة بناء المعرفة العالمية في مجال الفضاء، مشيرا إلى أنه يشكل إضافة نوعية عالية تترسخ بها مكانة الإمارات كمركز إقليمي رائد في قطاع الصناعات الفضائية، وبناء الكوادر العلمية المؤهلة في مجال علوم الفضاء عامة وبحوث كوكب المريخ خاصة

الصحف الاماراتية تتغنى بالانجاز

تحت عنوان "شبابنا علماء في الفضاء" قالت صحيفة البيان إن ما بذله شباب الإمارات في الإعداد لهذه الرحلة التاريخية يستحق الحرص والحذر حتى يكلل بالنجاح، مشيره إلى أن الإمارات قدمت الكثير لإعداد شبابها لتحمّل أكبر المسؤوليات وتحقيق أعظم الإنجازات، وأعدّت جيلًا جديدًا من الشباب لعلوم الفضاء، وأهّلتهم على أعلى وأحدث المستويات العلمية.

وتولّت الإمارات مسؤوليتها تجاه أمتها العربية ببرنامج "نوابغ الفضاء العرب"، البرنامج العلمي التدريبي المكثف الأول من نوعه عربيًا، الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

أما صحيفة الخليج، قالت في عددها اليوم،نحن ننتظر بصبر وحب وشوق، وكلّنا ثقة بأن أبناء هذا الوطن سيسجّلون بحروف من سطوع وتوهّج وألق، فصلًا جديدًا في هذه المسيرة الإماراتية الحافلة، وسيكون لنا موعد في فبراير المقبل، ليكون شموخ الإمارات متسنّمًا سطح المريخ بألوانه البرّاقة، يكون عيدنا بالذكرى الخمسين لاتحاد دولتنا، عيدين". 

ناسا تهنئ الإمارات بإطلاق مسبار الأمل

قامت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بإرسال تهنئة خاصة لدولة الإمارات، على إطلاقها بنجاح "مسبار الأمل"، لاسكتشاف المريخ، لافته إلى أنها متحمسه لإقامة شراكات مستقبلية مع دولة الامارات في مدار أرضي منخفض وعن طريق برنامج artemis.

تعليق إيفانكا ترامب عن مسبار الأمل

كتبت إيفانكا ترامب أبنة الرئيس الأمريكي، تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر للاحتفاء بإطلاق دولة الامارات العربية المتحدة "مسبار الأمل" لاستكشاف كوكب المريخ قائلة: "أطلقت الإمارات العربية المتحدة مركبة فضائية تسمى الأمل إلى المريخ، اليوم".

وعن دور المرأة الإمارتية في هذا الإنجاز، كتبت: "قادت عالمات نساء فريقًا رائعًا في الإمارات العربية المتحدة"، لافته في الوقت نفسه إلى نجاح الشراكة الإماراتية الأمريكية".

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