نبيلة عبيد تستعد لاستضافتها مع لميس الحديدي في "القاهرة الآن"

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أعلنت الفنانة نبيلة عبيد، عن إستضافتها مع الإعلامية لميس الحديدي اليوم في حلقة خاصة من برنامجها "القاهرة الآن" وذلك في تمام الساعة الـ10 مساء عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "عبيد" قائله: "...صديقاتي أصدقائي تابعوني الليلة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة مع الأعلامية الجميلة لميس الحديدي على قناة العربية الحدث من خلال برنامجها المميز والمنوع القاهرة الان....مستنياك".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سكر زيادة" مع سميحة أيوب وهالة فاخر ونادية الجندي وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.