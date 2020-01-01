محافظ الأقصر يوافق على رفع نسبة القبول برياض الأطفال 10%







وقال عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انه نظرا لقلة عدد قاعات رياض الاطفال ووجود عجز بمعلمات رياض الأطفال وكثرة عدد الاطفال المتقدمين هذا العام وتطبيقا للمادة السابعة من قانون رقم 139 لسنة 1981 والذى ينص على " يجوز للمحافظ زيادة الحد الاقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها اذا اقتضت الضرورة وذلك بما لا يتجاوز 10% من العدد المقرر للفصل وكذلك وفقا لنص القرار الوزارى رقم 285 بتاريخ 28 6 2014 المتعلق بنفس الشان.



ومن جانبه اكد محافظ الأقصر ان هذا القرار جاء يستهدف مصلحة الطلاب وتقليل المعانة على أولياء الامور وضمانا لكل طفل حقه فى التعليم، لذلك اقتضت الضرورة برفع الطاقة الاستيعابية لكل فصل.



وفي سياق آخر، أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين يستقبل طلبات المواطنين للتصالح بمخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح إلكترونيا بالفيزا ويعمل علي فترتين فترة صباحية من الساعة30:8 صباحًا إلى 2:30 ظهرًا وفترة مسائية من الساعة 5 إلى الساعة 8 مساء طوال أيام الأسبوع للارتقاء وتحسين الخدمة للمواطنين.



وافق المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، على رفع نسبة القبول برياض الاطفال 10 % ليصبح العدد 40 طفل بالفصل بدلا من 36.