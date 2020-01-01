محافظ الأقصر يوافق على رفع نسبة القبول برياض الأطفال 10%

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:11 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
وافق المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، على رفع نسبة القبول برياض الاطفال 10 % ليصبح العدد 40 طفل بالفصل بدلا من 36. 


وقال عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، انه نظرا لقلة عدد قاعات رياض الاطفال ووجود عجز بمعلمات رياض الأطفال وكثرة عدد الاطفال المتقدمين هذا العام وتطبيقا للمادة السابعة من قانون رقم 139 لسنة 1981 والذى ينص على " يجوز للمحافظ زيادة الحد الاقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها اذا اقتضت الضرورة وذلك بما لا يتجاوز 10% من العدد المقرر للفصل وكذلك وفقا لنص القرار الوزارى رقم 285 بتاريخ 28 6 2014 المتعلق بنفس الشان.

ومن جانبه اكد محافظ الأقصر ان هذا القرار جاء يستهدف مصلحة الطلاب وتقليل المعانة على أولياء الامور وضمانا لكل طفل حقه فى التعليم، لذلك اقتضت الضرورة برفع الطاقة الاستيعابية لكل فصل.

وفي سياق آخر، أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، أن المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين يستقبل طلبات المواطنين للتصالح بمخالفات البناء ودفع رسوم جدية التصالح إلكترونيا بالفيزا ويعمل علي فترتين فترة صباحية من الساعة30:8 صباحًا إلى 2:30 ظهرًا وفترة مسائية من الساعة 5 إلى الساعة 8 مساء طوال أيام الأسبوع للارتقاء وتحسين الخدمة للمواطنين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر محافظه الاقصر تعليم الاقصر اخبار

أخبار تهمك

وكيل جارث بيل يكشف حقيقة رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يؤجل ضم صفقة الموسم.. ويقترب من خطف نجم منتخب مصر

منذ 18 دقيقة

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

منذ أقل من ساعة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ يوم

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

منذ 7 دقائق

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

القرنة ترسم البسمة على وجوه 70 طفلًا يتيمًا بغرب الأقصر (صور)

ننشر شروط القبول برياض الأطفال فور اعتمادها بالبحيرة (صور)

محافظ قنا: 10% زيادة في كثافة فصول رياض الأطفال بالمدارس

"قياس": الكفايات الأمنية أحد شروط القبول بكلية الملك فهد الأمنية

محافظ قنا: رفع كثافة قاعات المرحلة الأولى من رياض الأطفال إلى 50 طفل

"تعليم كفر الشيخ": 500 متقدم لرياض الأطفال في اليوم الأول

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل| رقم جديد من "الصحة" بشأن فيروس كورونا.. 627 إصابة و50 حالة وفاة

الخطيب يقترب من حسم صفقة القاطرة البشرية لصالح الأهلي

09:31 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

07:17 م

الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

08:36 م

ميسي يشكو الأهلي إلى "الفيفا".. تعرف على التفاصيل

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً