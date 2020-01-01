مروة جمال: البساطة عامل هام فى أناقة ملابس صيف 2020

الإثنين 20/يوليه/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
تسعى الفتيات والسيدات في عصرنا الحالي إلى مواكبة كل ماهو جديد وحصري في عالم الأناقة والجمال لاسيما فيما يخص عالم الأزياء.

 فالإطلالات المميزة بمثابة نقاط ضعف للمرأة لا يمكنها مقاومتها، وتلك الإطلالات لا يمكن حصرها ضمن تشكيلة معينة، حيث أن الإطلالة المميزة هي التي تجمع ما بين الموديلات العصرية والعملية والأناقة في آنٍ واحد، ولكن تقع النساء في مشكلة تتمحور حول عدم درايتهن بدمج واختيار الموديل المناسب بما يتناسب مع قوامهن.

تقول مروة جمال استشاري بعالم الأزياء ومصممة ديكور داخلي، إن الأناقة لا تقتصر فقط على موديلات الملابس التي يتم شراؤها، وإنما تشمل طريقة ارتداء تلك الملابس بحيث تكون متناغمة مع منحنيات الجسم لتبرز أجمل ما فيه وتخفي عيوبه، وأن تمنح المرأة شعوراً بالثقة في مظهرها.

ولفتت مروة جمال إلى أنه كلما ظهرت المرأة بإطلالة بسيطة خالية من التكلف أو التصنع؛ كلما زادت أناقة وشياكة لأن البساطة هي من تصنع الجمال خاصة في صيف 2020، مؤكدة على أن اختيار الملابس يعتمد أيضا على عدة عوامل منها الشخصية والمهنة وأسلوب الحياة.

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