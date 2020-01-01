الأقصر تطرح حق امتياز الإعلانات بعاصمتها في مزاد علني



وأشارت محافظة الأقصر، أنه يزاد التامين المؤقت الي 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد بالنسبة للمزاد الاول وعن الثلاث سنوات الاولي بالنسبة للمزاد الثاني فور الرسو ويجدد التامين قبل بداية الثلاث سنوات التالية وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد.



وأردفت أنه تقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط، ويمكن الاطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات وذلك بالدخول علي موقع بوابة التعاقدات العامة، كما يسري علي المزايدات القانون 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية.



وفي سياق آخر، كرم مجلس مدينة الزينية، محمد اسماعيل مدير إدارة الاملاك بالمركز ومحمد سعدى مسؤول التنظيم بالادارة والهندسية بالمركز، في إطار تمييز وإثابة العاملين برئاسة مركز ومدينة الزينية والوحدات القروية والإدارات النوعية وتقديرا لجهودهم.







وقام العقيد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية بتسليمهم شهادات شكر وحثهم علي بذل مزيد من الجهد لإنهاء توصيلات الصرف الصحي لسرعة انهاء اعمال الرصف تيسيرا علي المواطنين، مشيرا لجهودهم فى أيقاف التعديات علي الأراضي الزراعية وإنجاز اعمال تقنين وضع اليد علي أملاك الدولة خلال الفترة الماضية وذلك بحضور يوسف جلال نائب رئيس المركز.



أعلنت محافظة الأقصر، عن طرح مزايدات علنية خلال الفترة المقبلة، وذلك لاستغلال حق امتياز الاعلانات والانتفاع بإحدى الكافيتريات.وأوضحت محافظة الأقصر، أنه من المقرر عقد جلسة مزاد الأربعاء المقبل 29 يوليو، للترخيص باستغلال حق امتياز الاعلانات بمدينة الأقصر، لمدة ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن كراسة الشروط يبلغ قدرها 699 جنيه، ووالتأمين المؤقت يبلغ 450 ألف جنيه.كما ذكرت محافظة الأقصر، إلا أنه من المقرر عقد جلسة مزاد أخرى، بذات اليوم المشار إليه سابقًا، للترخيص بالانتفاع بكافيتريا البيت النوبي، لمدة 15 عامًا، لافتة إلى أن كراسة الشروط يبلغ قدرها 299 جنيهًا، والتأمين المؤقت 10 آلاف جنيه.وأضافت المحافظة في بيناتها، أن كراسات الشروط والمواصفات تباع بادارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية، على أن تنعقد جلسات المزاد بديوان عام محافظة الاقصر الساعة الثانية عشر ظهرًا.