الزمالك يُهدد بخطف صفقة الأهلي الكبرى.. تعرف على التفاصيل

قرر نادي الزمالك، الدخول في مفاوضات جادة للتعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي الكونغولي، والذي أقترب بشدة من الانضمام للأهلي.









وتسعى إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور للتعاقد مع اللاعب، نظرا لإمكانياته الكبيرة وقدرته العالية بعد إشادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بجهوده، وتمنى انضمامه للفريق الأبيض، ومن ناحية آخرى الرد على صفقة انتقال كهربا للأهلي.





وخلال الساعات الماضية تواصل مسؤولي الأبيض مع وكيل اللاعب من أجل معرفة رغبته في اللعب للزمالك من عدمها، خاصة وأن الأهلي يفاوض اللاعب بقوة لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.



