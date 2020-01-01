بعد فيرنر.. تشيلسي يقترب من ضم نجم الدوري الألماني مقابل 80 مليون يورو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن  تشيلسي الإنجليزي بات قريبًا من التعاقد مع الألماني كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ذا أثليتيك البريطانية بأن مسئولي النادي اللندني سيتعاقد مع النجم الألماني مقابل مبلغ 80 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً يعتبر من أبرز الأسماء الصاعدة في أوروبا وأن أرقامه مع ليفركوزن في الموسم الحالي ممتازة، حيث سجل 17 هدفاً وصنع 9  تمريرات حاسمة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تشيلسي عقد عدة صفقات مميزة، حيث تعاقد مع الألماني تيمو فيرنر من لايبزيج الألماني والمغربي حكيم زياش من آياكس الهولندي.

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