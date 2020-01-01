أسعار الذهب تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

واصلت أسعار الذهب الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع تراجع العملة الأمريكية وزيادة حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" وآمال التحفيز الإضافي.









كما يأمل المستثمرون في توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق خلال محادثات اليوم بشأن صندوق التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى استئناف المناقشات في الكونجرس الأمريكي حول إجراءات مشروع قانون لإصدار تدابير تحفيز جديدة.





ولا يزال الوباء محط تركيز الأسواق حيث ترتفع حالات الإصابة الجديدة بمعدل ينذر بالخطر في بعض أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة التي شهدت أكثر من 70 ألف حالة يومية.





عند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 0.4 بالمائة أو ما يعادل 7.40 دولار عند مستوى 1817.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ سبتمبر لعام 2011 عندما تجاوز 1823 دولاراً خلال التعاملات.





وبحلول الساعة 5:56 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة عند 1815.70 دولار للأوقية.





وفي نفس الوقت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 95.852.