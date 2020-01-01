الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رامي ربيعة

صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول للكرة، حصل على راحة أربعة أيام، بسبب تورم في كاحل القدم، ويعود بعدها إلى النادي ويخضع لفحص طبي جديد، لتحديد موعد انتظامه في المران الجماعي.





وكشفت الأشعة التي أجراها ربيعة خلال الساعات الماضية عن تعرضه لكدمة قوية في الكاحل، تسببت في حدوث تجمع دموي وتورم، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى منحه راحة أربعة أيام، على أن يعود بعد زوال التورم ويخضع لفحص طبي للتعرف على مستجدات حالته والبدء في تنفيذ برنامج علاجي.





ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام في سبتمبر المقبل.



