الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رامي ربيعة
الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:25 م
علي نبوي
صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول للكرة، حصل على راحة أربعة أيام، بسبب تورم في كاحل القدم، ويعود بعدها إلى النادي ويخضع لفحص طبي جديد، لتحديد موعد انتظامه في المران الجماعي.
وكشفت الأشعة التي أجراها ربيعة خلال الساعات الماضية عن تعرضه لكدمة قوية في الكاحل، تسببت في حدوث تجمع دموي وتورم، وهو ما دفع الجهاز الطبي إلى منحه راحة أربعة أيام، على أن يعود بعد زوال التورم ويخضع لفحص طبي للتعرف على مستجدات حالته والبدء في تنفيذ برنامج علاجي.
ويواصل الأهلي استعداداته لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام في سبتمبر المقبل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا