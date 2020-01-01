إيقاف تعديات على أراضٍ حكومية بمحافظة محايل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:19 م
بوابة الفجر

أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل عسير، أمس الأحد, تعديات على مساحة 301149 متراً مربعاً من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بعدد من المواقع في المحافظة والمراكز التابعة لها.

 

وأوضح رئيس لجنة التعديات عمر القنوي أن آليات البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، ما استوجب إزالة التعديات على الفور.

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