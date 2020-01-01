رئيس الشيشان يرد على العقوبات الأمريكية (صور)

قام رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان، بالرد على عقوبات الولايات المتحدة بعد وضعة بالقائمة السوداء الأمريكية، بنشر صورتين على حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "تلجرام"، قائلًا أنه يقبل المعركة و"القادم سيكون أعظم".

وبهذه الكلمات، وقع قديروف على صورة نشرها،وظهر فيها واقفا في غرفة لتخزين السلاح، وكتب قديروف، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فكونتاكتي": "حسنا، حتى لو كنت مائة مرة من منتهكي حقوق الإنسان، كيف تفسرون العقوبات المفروضة على ... زوجتي وبناتي؟ ما الجرائم التي ارتكبوها ومن الذين انتهكت حقوقهم؟ لا يوجد لديكم رد على هذا السؤال".

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، رمضان قديروف، بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان، وحظرت عليه دخول الولايات المتحدة.