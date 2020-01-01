عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

علق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على القرار الذي أصدرته " مجلس فرانس فوتبول الفرنسية " اليوم الاثنين بخصوص إلغاء جائزة الكرة الذهبية التي كانت تمنح كل عام لأفضل لاعب في العالم بسبب الظروف الإستثنائية الخاصة بتفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

أول رد من برشلونة حول حجب الكرة الذهبية

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن الصحيفة الفرنسية قد أكدت أن الجائزة لن تُمنح العام الجاري لأي لاعب وذلك للمرة الأولى تاريخياً منذ إنطلاقها عام 1956 بسبب عدم وجود أي من الشروط الكافية للعدالة.

وكان رد الحساب الرسمي للبلوجرانا عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر " نحن نتفهم إلى جانب ذلك كله جميع الأشخاص يعرفون من هو أفضل لاعب في العالم مع إرفاق صورة لنجم الفريق والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع الكرات الذهبية الستة التي حصل عليها ".

يُذكر أن البولجا يتصدر قائمة أكثر لاعبي العالم حصولاً على جائزة الكرة الذهبية في التاريخ برصيد ستة كرات وهو آخر من حصل عليها 2019 بعد التفوق على الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي ومنافسه التقليدي واللدود رونالدو نجم اليوفنتوس والذي حصل عليها في خمسة مناسبات .

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ أقل من ساعتين

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ ساعة و نصف

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

منذ 33 دقيقة

زيدان يتحدث عن اللحظة الأصعب في الليجا.. ويوضح أهمية الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ يوم

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 12 ساعة

خطر يهدد مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي في الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 20 دقيقة

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة بين فايلر ولجنة التخطيط في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من الإفتاء على إرسال قوات خارج الدولة

منذ أقل من نصف ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. الكشف عن مفاجأة مدوية بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019

مفاجأة.. ميسي يكشف موعد رحيله عن برشلونة

عاجل - موندو ديبورتيفو تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية ballon d'or 2019

تعرف على.. موعد بدء حفل الكرة الذهبية 2019 وأبرز المرشحين

ميسي أيقونة كروية تربعت على عرش الكرة الذهبية

تعليق جديد مثير من ميسي بعد التتويج بالكرة الذهبية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

06:51 م

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

03:33 م

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

08:13 م

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً