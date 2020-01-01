الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة، الثلاثاء الموافق 21 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد، وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام، ولكن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة وهو ما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، إلى أن نسبة الرطوبة تصل إلى 80% في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، بينما تصل إلى 40% في وقت الظهيرة.

وأضاف أن الملاحة البحرية معتدلة على البحرين الأحمر والمتوسط اليوم، ولكن قد يكون هناك اضطراب في حركة الملاحة بالبحر الأحمر غدا، واصفا الطقس في السواحل الشمالية بالممتع.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف حالة الطقس المتوقعة، الأحد الموافق 19 يوليو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

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