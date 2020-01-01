المركزي الأردني يوافق على طلبات قروض لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:17 م
البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني

 وافق البنك المركزي الأردني حتى 16 يوليو الحالي على 3942 طلبا ضمن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا بقيمة 8 .380 مليون دينار من إجمالي البرنامج البالغ 500 مليون دينار.

وقال البنك في بيان اليوم الاثنين، إن نسبة التمويل للطلبات الموافق عليها تشكل 2 .76 بالمئة من إجمالي المبلغ المتاح ضمن البرنامج، وتجري دراسة الطلبات المقدمة وفقاً لمعايير محددة، بينما يبلغ متوسط قيمة القروض الموافق عليها 6 .96 ألف دينار، ونحو 95 بالمئة من عدد الطلبات الموافق عليها تقل قيمتها عن 250 ألف دينار.


وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للقروض الموافق عليها، أوضح البنك أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة استحوذ على 5 .36 بالمئة، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8 .19 بالمئة، والقروض المقدمة ضمن البرنامج للتغطية الرواتب وأجور العاملين 43 بالمئة بقيمة تقارب 163 مليون دينار، ما يخدم 79 ألف عامل.


يشار إلى أن البنك المركزي منذ بداية أزمة كورونا قدم تسهيلات أخرى خارج نطاق البرنامج بمبلغ 2 .144 مليون دينار منحها من خلال برنامج التمويل الميسر المقدّم من البنك للقطاعات الاقتصادية، والبالغ حجمه 2 .1 مليار دينار، ما وفر رواتب لنحو 1 .38 ألف عامل بقيمة بلغت 4 .54 مليون دينار، وبذلك يبلغ مجموع الرواتب من خلال البرنامجين نحو 4 .208 مليون دينار ساهمت في خدمة 2 .117 ألف عامل.

وساهم برنامج التمويل الميسر حتى تاريخه بتمويل 1272 مشروعاً بقيمة مالية بلغت نحو 915 مليون دينار، أوجدت نحو 116 .12 فرصة عمل جديدة في مختلف المحافظات.

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