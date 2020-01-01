حكاية أغنية.. "عدوية" بداية انتشار الأغاني الشعبية.. وهي فتاة كتب عنها الأبنودي (فيديو)

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع ذكرى ميلاد المطرب الكبير محمد رشدي، في واحدة من الأغنيات التي بدأت في انتشار اللون الشعبي، وهي "عدوية".

بدأت الحكاية فعندما كان الخال عبد الرحمن الأبنودي، عند صديقه الملحن عبدالعظيم عبدالحق، حضرت الفتاة التي تعمل في البيت وقدمت الشاي للشاعر الكبير، وهنا سأله: اسمك إيه؟ فقالت: اسمي عدوية" وكانت سيدة من قنا سمراء وعيونها جاحظة ولكن لها جاذبية كبيرة، بسبب خفة ظلها.

قال لها الأبنودي: "رغم أنك عِفشة بس أنا شوفت جمال قلبك وهاكتب لك أغنية".


وبعد يومين جاء لعبد الحق بالأغنية فأعجب بها، وقرر تلحينها، ولكنها ظلت لديه لفترة طويلة، وبعد شهر اتصل بالأبنودي وطلب منه أن يحضر ليأخذ أغنيته؛ لأنه لا يعرف تلحينها. وحين سأله الأبنودي عن السبب رغم أنه كان متحمسًا لها حين عرضها عليه.

فقال له: كل ما آجي أعمل اللحن أفتكر أن "عدوية" دي هي البنت الغلبانة اللي في المطبخ، فمقدرش أصدق الكلام الحلو اللي انت كاتبه عن عدوية، بصراحة يا عبد الرحمن عدوية دي غير دي، وطلب منه أن يعطي الأغنية لملحن آخر لم ير عدوية ليتمكن من التعامل مع عدوية التي تتحدث عنها كلمات الأغنية.

في هذه الفترة كان الموسيقار بليغ حمدي، يتصل يوميًا بالأبنودي، طالبًا أن يتعاونا معًا في أغنية، منذ لقائه الأول معه في مكتب حسن الشجاعي وإعجابه بأغنية "تحت السجر"، وأعطى الأبنودي كلمات "عدوية" لبليغ.

اندهش بليغ من جرأة كلماتها والغرابة وطريقة التناول والصور الجديدة، خصوصًا في بعض المقاطع.

واستطاع بليغ أن يوظف كل هذا الصور في لحن من أجمل ألحانه الشعبية، وما إن أذيعت الأغنية حتى أحدثت ضجة هائلة، ولفتت انتباه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ الذي طلب التعاون مع الأبنودي.

فقدم له أغنية "أنا كل ما أقول التوبة" التي لحنها بليغ حمدي، ووزعها على إسماعيل.

أخبار تهمك

زيدان يتحدث عن اللحظة الأصعب في الليجا.. ويوضح أهمية الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ ساعة و نصف

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

منذ 37 دقيقة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ يوم

أول تعليق من الإفتاء على إرسال قوات خارج الدولة

منذ نصف ساعة

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ ساعتين

خطر يهدد مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي في الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

منذ حوالي 6 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة بين فايلر ولجنة التخطيط في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

06:51 م

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

03:33 م

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

08:13 م

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً