مميزات الملصق الإلكترونى في منظومة المرور الجديدة (فيديو)
الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:04 م
شيماء حسن
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، في تعليقه على مناشدة وزارة الداخلية لمالكي السيارات بسرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني، إنه خطوة نحو منظومة كاملة الكترونية تسعى الوزارة إلى تحقيقها على أرض الواقع.
وأضاف قريطم في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن هذا الملصق قادر على تحديد مكان السيارة بدقة وهو ما يساعد في الحد من سرقتها، كما أنه يوفر إحصائيات نوعية وتحليلية عن عدد المركبات وأنواعها وأسباب الزحام على الطرق لوضع حلول عملية لمشكلة المرور في مصر.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك مهلة 3 شهور للمواطنين للتوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الالكتروني وبعدها سيتم سحب الرخصة إداريًا من المواطنين الذين لم يلتزموا بتركيبه أو تركيب اللوحات الإلكترونية البديل عن لوحات الحروف الحالية.
وفي تصريحات سابقة أوضح أن الملصق يعد أحد المشروعات الهامة التي تتبناها الوزارة وتسعى من خلالها لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للوزار، لافتًا إلى أن الهوية الرقمية للمركبة تتحدد عن طريق الكاميرات؛ عن طريق قراءة اللوحات المعندية، أو الملصق الإلكتروني.
وأضاف أن الملصق الإلكتروني يعمل على تطوير المنظومة تكنولوجيا، ويحل مشكلة الأزمة المرورية ويحد من الحوادث المرورية، لافتًا إلى أن عدد المركبات في مصر تعدى 10 مليون مركبة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تقوم على قدم وساق حاليًا لتطوير جميع الوسائل من أجل راحة المواطنين، وحل الأزمة المرورية.
من جانبه قال اللواء صلاح عبد الوهاب، مساعد وزير الداخلية الأسبق لإدارة المرور، إن الملصق الالكتروني، عبارة عن شريحة الكترونية يتم وضعها على اللوح الزجاجي للسيارة، عند شراء سيارة جديدة، أول نقل ملكية السيارة من شخص لآخر.
وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق لإدارة المرور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، أن البيانات الموجودة على الملصق تتعلق بالمركبة سواء لونها أو الطراز أو رقم الشاسيه ورقم الماتور، ونوع الترخيص ملاكي أو أجرة، وبداية ونهاي الترخيص، وبعض البيانات الخاصة بالمالك.
ولفت إلى أن هذا الملصق ليس بدعة ومتواجد في بعض الدول العربية والأوربية، وأهمية هذا الملصق تتمثل: تحديد مكان أي سيارة مسروقة، لأن هناك قارئ إلكتروني يقوم بقراءة كافة بيانات السيارات في أي كمين، خلاف أن هذ الملصق يستطيع تحديد الكثافات المرورية لكي يتم معالجتها بصورة سريع معقبًا: " الملصق الإليكتروني يعني قراءة بيانات السيارة دون توقيفها".
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