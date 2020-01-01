مميزات الملصق الإلكترونى في منظومة المرور الجديدة (فيديو)

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، في تعليقه على مناشدة وزارة الداخلية لمالكي السيارات بسرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني، إنه خطوة نحو منظومة كاملة الكترونية تسعى الوزارة إلى تحقيقها على أرض الواقع.





وأضاف قريطم في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن هذا الملصق قادر على تحديد مكان السيارة بدقة وهو ما يساعد في الحد من سرقتها، كما أنه يوفر إحصائيات نوعية وتحليلية عن عدد المركبات وأنواعها وأسباب الزحام على الطرق لوضع حلول عملية لمشكلة المرور في مصر.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أن هناك مهلة 3 شهور للمواطنين للتوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الالكتروني وبعدها سيتم سحب الرخصة إداريًا من المواطنين الذين لم يلتزموا بتركيبه أو تركيب اللوحات الإلكترونية البديل عن لوحات الحروف الحالية.









