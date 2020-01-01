ليفربول يوثق عقد لاعبه الشاب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن أبرام عقد جديد مع لاعبه الشاب لايتون ستيوارت.





وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الاثنين، أن ستيوارت /17 عاما/ أنهى موسمه الاول مع فريق الشباب تحت 18 عاما، بتسجيل 16 هدفا رغم الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.





وأضاف ليفربول أن الظهور الأخير للاعب هذا الموسم مع فريق تحت 18 عاما، يرجع إلى شهر يناير الماضي، حينما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك ساندرلاند.





وتابع أن ستيوارت كان على مقاعد بدلاء الفريق الذي شارك أمام أستون فيلا في ديسمبر من العام الماضي، في دور الثمانية من بطولة كأس الرابطة المحترفة (كارباو).





وبدأ ستيوارت مسيرته مع ليفربول منذ أن كان في السابعة من عمره، كما أنه تدرب مع الفريق الأول في أكثر من مناسبة.



