وادي دجلة يكشف عن نتائج المسحة الرابعة وآخر تطورات عودة الثلاثي المصاب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، المسحة الرابعة الخاصة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أمس الأحد في مقر النادي.

وعلم الفجر من مصادر خاصة أن المسحة أثبتت سلبيتها، حتى الثلاث حالات الإيجابية التي ظهرت مسبقا بين لاعبي الفريق.

وأكدت المصادر أن مروان حمدي وابراهيم عايش وشريف، تأكدت سلبية العينة، على أن يقوموا بعمل مسحة أخرى خلال الأربع أيام القادمة من أجل عودتهم مرة أخرى للتدريبات الجماعية.

وأشار إلى أن الثلاثي لن يسافر مع الفريق غدا لإقامة معسكر مغلق في السخنة والذي سيمتد حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري، قبل مواجهة الزمالك وديا.

وتستعد فرق الدوري المصري الممتاز، لعودة منافسات المسابقة يوم السادس من شهر أغسطس المقبل، كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم.

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