مران الأهلي| سبورة فايلر.. جاهزية الشيخ.. جلسة أجايي.. واجتماع سيزا مع صبحي

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حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وإفريقية.



وتحدث المدير الفني مع معاونيه قبل وأثناء المران لتطبيق البرنامج التدريبي وتحقيق أقصى استفادة فنية للفريق.



كما دار حديث سريع بين ديفيد سيزا، المدرب العام، مع رمضان صبحي، لاعب الفريق، على هامش المران، وفي حضور المترجم الدكتور عمرو محب.



كما اجتمع رينيه فايلر، بالنيجيري جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق، بعد نهاية المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.



وحرص السويسري رينيه فايلر على عقد جلسة مطولة مع اللاعب، تحدث معه خلالها في بعض الأمور الفنية.



وفي سياق متصل خاض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل المنفردة، بعد نهاية المران الجماعي الذي شارك به اللاعب كاملًا.



من ناحية أخرى خصص الجهاز الفني، فقرة في بداية مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للتدريب بالكرات الطبية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.



وقاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بالفريق، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.



واشتملت تدريبات حراس المرمى على الجانب البدني وفقرة للتصويب من زوايا مختلفة في الملعب والتركيز على الكرات العرضية.



يأتي ذلك لتجهيز الرباعي لانطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، والتحضير لتحديات المرحلة المقبلة محليًا وإفريقيًا.



وشارك أحمد الشيخ لاعب الفريق في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وخضع الشيخ لفحص قبل انطلاق المران، بسبب شكوى طبية، وتم التأكد من جاهزيته، وشارك في المران الذي أقيم في الخامسة والنصف مساء على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.



ووفقًا للبرنامج التدريبي يخوض الأهلي وديتين خلال الشهر الجاري على ملعب التتش، الأولى أمام فريق سموحة والودية الثانية أمام الجونة.



وخاض الأهلي تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، في إطار برنامج الجهاز الفني، للارتفاع بمستوى اللاعبين.



واختتم فايلر، المران بمحاضرة فنية للاعبين قبل نهاية المران الجماعي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.



واجتمع فايلر باللاعبين وعقد لهم محاضرة فنية لشرح بعض الأمور الفنية والمحددة لكل اللاعبين بالمران، كما استخدام سبورة كبيرة، لشرح جانب من الأمور التكتيكية بوضوح على اللاعبين.



وبعد المحاضرة اختتم السويسري فقرات المران بجانب من تدريبات الجري والتصويب من مسافات بعيدة على المرمى.