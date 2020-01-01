مران الأهلي| سبورة فايلر.. جاهزية الشيخ.. جلسة أجايي.. واجتماع سيزا مع صبحي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 08:41 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو

حرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد تحديات محلية وإفريقية.

وتحدث المدير الفني مع معاونيه قبل وأثناء المران لتطبيق البرنامج التدريبي وتحقيق أقصى استفادة فنية للفريق.

كما دار حديث سريع بين ديفيد سيزا، المدرب العام، مع رمضان صبحي، لاعب الفريق، على هامش المران، وفي حضور المترجم الدكتور عمرو محب.

كما اجتمع رينيه فايلر، بالنيجيري جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق، بعد نهاية المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص السويسري رينيه فايلر على عقد جلسة مطولة مع اللاعب، تحدث معه خلالها في بعض الأمور الفنية.

وفي سياق متصل خاض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل المنفردة، بعد نهاية المران الجماعي الذي شارك به اللاعب كاملًا.

من ناحية أخرى خصص الجهاز الفني، فقرة في بداية مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، للتدريب بالكرات الطبية تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

وقاد يانكون ميشيل، مدرب الحراس، تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمى بالفريق، شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

واشتملت تدريبات حراس المرمى على الجانب البدني وفقرة للتصويب من زوايا مختلفة في الملعب والتركيز على الكرات العرضية.

يأتي ذلك لتجهيز الرباعي لانطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، والتحضير لتحديات المرحلة المقبلة محليًا وإفريقيًا.

وشارك أحمد الشيخ لاعب الفريق في مران الفريق الجماعي، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخضع الشيخ لفحص قبل انطلاق المران، بسبب شكوى طبية، وتم التأكد من جاهزيته، وشارك في المران الذي أقيم في الخامسة والنصف مساء على ملعب التتش، تحت إشراف رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

ووفقًا للبرنامج التدريبي يخوض الأهلي وديتين خلال الشهر الجاري على ملعب التتش، الأولى أمام فريق سموحة والودية الثانية أمام الجونة.

وخاض الأهلي تدريبات قوية اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة، في إطار برنامج الجهاز الفني، للارتفاع بمستوى اللاعبين.

واختتم فايلر، المران بمحاضرة فنية للاعبين قبل نهاية المران الجماعي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

واجتمع فايلر باللاعبين وعقد لهم محاضرة فنية لشرح بعض الأمور الفنية والمحددة لكل اللاعبين بالمران، كما استخدام سبورة كبيرة، لشرح جانب من الأمور التكتيكية بوضوح على اللاعبين.

وبعد المحاضرة اختتم السويسري فقرات المران بجانب من تدريبات الجري والتصويب من مسافات بعيدة على المرمى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مران الاهلي فايلر الأهلي اخبار الأهلي

أخبار تهمك

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يتحدث عن اللحظة الأصعب في الليجا.. ويوضح أهمية الكلاسيكو

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الإفتاء على إرسال قوات خارج الدولة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ أقل من ساعتين

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ يوم

أزمة بين فايلر ولجنة التخطيط في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

منذ ساعة و نصف

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خطر يهدد مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي في الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

منذ 34 دقيقة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:17 م

عاجل.. "الإفتاء" تعلن رسميا موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

06:51 م

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

03:33 م

عاجل.. أول رد من برشلونة على إلغاء " الكرة الذهبية "

08:13 م

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً