هل الدوري الإسباني أهم من دوري الأبطال؟.. زيدان يُجيب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:03 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، على تتويج النادي بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد غياب لمدة موسمين متتاليين منذ نسخة 2017. 

وقال زيدان في تصريحات حسب قناة بي إن سبورتس:"‏دائمًا ما اقول أن الليجا هي الأهم لأنها تُظهر من كان الأفضل خلال عام كامل، وهُناك 38 جولة ولا يستطيع أحد أن يتفوه بشيئًا ضد الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط، وأعتقد أنها بطولةٌ مُستحقة بالمبارياتِ العشر الأخيرة التي قدمناها".

وأكمل: "لقد واجهنا لحظات صعبة في بداية الموسم، ولكننا لم نستسلم وكان لدينا إيمان في ما نفعله وفي النهاية حققنا اللقب جميعًا معًا".

وواصل: "أعتقد أن هذا اللقب هو الأكثر تطلبا على جميع الجوانب، وحتى الجانب الذهني، لأننا لم نكن نعلم إذا كنا سنستطيع اللعب لمرةٍ أخرى بعد التوقف، حيث مررنا بوقت قيل فيه نعم سنلعب ووقت آخر قيل أنه لن نلعب ثم قيل ربما، وبالنهاية عُدنا وحققنا اللقب. ولقد كانت ليجا إستثنائية".

وأردف: "أود أن أُبرز دور مشاركة جميع اللاعبين، لأن هناك من لعبوا أقل لكن مع ذلك كانو مُركزين ويعلموا انه عندما يأتي دورهم يجب أن يكونو مستعدين، وهذا يعني الكثير للمدرب بأن يحظى بمجموعة لاعبين مثل هذة".

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