البريد المصري .. موعد صرف معاشات شهر اغسطس ٢٠٢٠

نتابع معكم موعد صرف معاشات شهر اغسطس ٢٠٢٠ رسمياً والذي تم تقديمه ليكون قبل عيد الأضحى المبارك، كل عام وانتم بخير، حيث أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السيد اللواء "جمال عوض" أنه سيتم إعداد جداول منظمة لصرف معاشات أغسطس، حيث سيتم تقديم الصرف إلى يوم 25 يوليو الجارى بدلا من أول الشهر المقبل وحتى 10 أغسطس.









موعد صرف معاشات شهر اغسطس ٢٠٢٠





كان ذلك القرار بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث أشاد بصرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك من أجل تخفيف الأعباء عن الأشخاص أصحاب المعاشات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





أكد السيد اللواء "جمال عوض" الرئيس لهيئة التأمين الاجتماعي القومية، أن عملية الصرف ستكون وفق جدول معد مسبقاً من أجل منع التكدس والزحام أمام منافذ الصرف وحفاظاً علي حياة الجميع وعدم تعريضها للخطر، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصاً علي حياة الجميع.



