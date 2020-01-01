البريد المصري .. موعد صرف معاشات شهر اغسطس ٢٠٢٠

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:01 م
صرف معاشات
صرف معاشات
البريد المصري .. موعد صرف معاشات شهر اغسطس ٢٠٢٠
 
نتابع معكم موعد صرف معاشات شهر اغسطس ٢٠٢٠ رسمياً والذي تم تقديمه ليكون قبل عيد الأضحى المبارك، كل عام وانتم بخير، حيث أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السيد اللواء "جمال عوض" أنه سيتم إعداد جداول منظمة لصرف معاشات أغسطس، حيث سيتم تقديم الصرف إلى يوم 25 يوليو الجارى بدلا من أول الشهر المقبل وحتى 10 أغسطس.


موعد صرف معاشات شهر اغسطس ٢٠٢٠

كان ذلك القرار بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، حيث أشاد بصرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك من أجل تخفيف الأعباء عن الأشخاص أصحاب المعاشات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

أكد السيد اللواء "جمال عوض" الرئيس لهيئة التأمين الاجتماعي القومية، أن عملية الصرف ستكون وفق جدول معد مسبقاً من أجل منع التكدس والزحام أمام منافذ الصرف وحفاظاً علي حياة الجميع وعدم تعريضها للخطر، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصاً علي حياة الجميع.

كان قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له نظرة مستقبلية، وخصوصاً مع موعد عيد الأضحى المبارك، والذي سيكون يوم الجمعة 31 من نهاية شهر يوليو، وستكون أجازة العيد بالموعد الرسمي لصرف المعاشات، وسيحتاج أصحاب المعاشات لهذه الأموال من أجل العيد، فكان قرار صرف معاشات شهر أغسطس بداية من يوم 25 من يوليو الجاري قراراً صائباً من أجل الدعم للمواطنين والتخفيف عنهم.

البريد المصري .. موعد صرف معاشات شهر اغسطس ٢٠٢٠

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