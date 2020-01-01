زيدان يكشف سر تطور أداء الفريق بعد فترة توقف النشاط الرياضي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
كشف زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن سر تطور أداء الفريق بعد فترة توقف النشاط الرياضي والتي دامت لمدة ما يقارب الثلاثة أشهر. 

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لموسم 2019/2020 بعد منافسة شرسة مع منافسه التقليدي فريق برشلونة. 

وقال زيدان في تصريحات حسب قناة بي إن سبورتس: "‏الحقيقة هي أنه كان دوريًا مُميزًا، ونحن نشعر بالسعادةِ بعد أن حققناه، ونحن نلعب 38 جولة ونعلم كم هو مُعقد الفوز بالدوري الإسباني، وعندما تُحقق ذلك عليك أن تكون راضيًا وسعيدًا وهذا ما فعلناه".

وأضاف: "‏بعد الحجر الصحي وبعد أن كان علينا البقاء في المنزل لفترةٍ من الزمن، فالعودة للعب كرة القدم على العشبِ كانت أفضل شيء حدث بالنسبة لنا، وفي النهاية عندما تفوز بالليجا بتلك الطريقة يكون أمرًا رائعًا'.

وتابع: "‏الرسالة كانت رسالة اللاعبين أيضًا وخلال الحجر كُنا نُجري مكالمات فيديو من حين لآخر، وكان يحتاج الفريق لأن يكون معًا، يتحدث ويعمل معًا".

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