السعودية: تعذر رؤية هلال ذي الحجة.. وعيد الاضحى 31 يوليو

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر

أعلنت الممكلة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة، وأن يوم عرفة سيكون الخميس الموافق 30 يوليو، وأول أيام عيد الأضحى الجمعة 31 يوليو.

 

وكانت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية دعت السبت، عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الإثنين الموافق 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.

 

وأضافت أنها ترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,737 مليون إصابة، بينهم أكثر من 610 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,789 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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