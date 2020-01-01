أزمة في الزمالك بسبب عبدالله جمعة.. تعرف على التفاصيل





يسعي مسؤولي نادي الزمالك خلال الساعات القادمة، غلى حسم ملف تجديد عقد عبد الله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.





وكشف مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء، أن عبد الله جمعة يرغب في الحصول على 8 مليون جنية في الموسم الواحد مع الزمالك.





ولكن الزمالك عرض على اللاعب تجديد عقده، مقابل 4 مليون جنية في الموسم الواحد، وهو ما جعل تجديد عقد اللاعب يتأخر.





وتسعى إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، للوصول إلى حل نهائي مع اللاعب ومن ثم تجديد عقده في أسرع وقت ممكن.





ويعد عبد الله جمعة واحد من الركائز الأساسية في تشكيل القلعة البيضاء، خلال الفترة الماضية، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.



