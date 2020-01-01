عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإرسال قوات عسكرية خارج البلاد، وذلك بالتزامن مع طلب من الجيش الليبي والبرلمان الليبي، ومشايخ وأعيان القبائل الليبية، بتفويض الرئيس السيسي والجيش المصري للتدخل في الأراضي الليبية لمواجهة الغزو التركي.

ودعا رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حضرها 510 من اعضاء المجلس، وذلك في مساء الإثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

حضر الجلسة التاريخية وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وخلال الجلسة تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني المنعقد صباح أمس الاحد برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري وثمن وأيد مجلس النواب رئيسا وأعضاء الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الامينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب.

وأكد مجلس النواب أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام  لكنها لا تقبل التعدي عليها او التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من اي خطر او تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

ووافق المجلس بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب خبر عاجل اهم الاخبار السيسى البرلمان اخبار مصر اليوم اخبار مصر الان اخبار مصر اخبار عاجلة

أخبار تهمك

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الأربعاء المقبل

منذ ساعة و 18 دقيقة

آخر تطورات مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

إنتر ميلان يخطط لتحقيق حلمه القديم بالتعاقد مع صلاح ويغري ليفربول بهذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 15 دقيقة

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 11 ساعة

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ أقل من نصف ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يستعيد نجم الفريق قبل موقعة نابولي

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ يوم

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

أزمة بين فايلر ولجنة التخطيط في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"البرلمان" يوافق على إجراءات نقل ملكية المحال للورثة بعد الوفاة بقانون المحال العامة

كل ما تريد معرفته عن التعديلات الدستورية

البرلمان يوافق على قانون مجلس الشيوخ في مجموعه

"دفاع البرلمان" توافق على تعديلات قانون تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

البرلمان يعقد جلسة سرية.. وعبدالعال يطالب النواب بغلق هواتفهم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

03:33 م

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

06:01 م

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:32 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً