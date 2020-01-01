عاجل.. التموين تطرح أنواع جديدة من الكمامات بسعر مخفض

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:45 م
وزارة التموين والتجارة الداخلية
وزارة التموين والتجارة الداخلية
أحمد الشيخ

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوعاً أخر من الكمامات بسعر 6 جنيه للمستهلك النهائي بالإضافة إلى المتوافر حالياً وبسعر 8.5 للمستهلك النهائي.

 ويأتي هذا الطرح تماشياً مع ما قد تم إعلانه مسبقاً من جانب الوزارة بأنه سيتم توريد أنواع أخري للصرف على البطاقات التموينية، مع التأكيد على أن كافة الأصناف المعروضة تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعه من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.


وقد تم طرح هذه الكمامات كمرحلة أولى اعتباراً من اليوم في محافظات (قنا، البحر الأحمر، الأقصر، اسوان) وتتولى الشركة المصرية لتجارة الجملة توزيعها على المنافذ التموينية تمهيداً لصرفها للمواطنين، وإذ تؤكد الوزارة بأن هناك أنواع أخرى سيتم طرحها الفترة القادمة وفقاً للأسعار التي تتناسب مع كافة الشرائح المجتمعية.

وتؤكد وزارة التموين بأن طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختيارياً للمواطنين وبحد أقصى ٢ كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن زيادة الكميات المطروحة من الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية).

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