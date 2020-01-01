"سوسن بدر تتألق بكرنفال ألوان".. مثلما يعود النهر إلى البحر هكذا يعود عطاء الإنسان إليه"

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نشرت الفنانة سوسن بدر صورة لها بفستان أزرق يحتوي علي العديد من الألوان الآخري وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"



وظهرت"سوسن" في صورة وكانت ترتدي فستان أزرق ملون يحتوي كثير من الألوان الآخري وإعتمدت علي موأعتمدت علي مكياج واضح يظهر ملامحها المصرية الأصيلة، وتركت شعرها القصير الأبيض كالعاده ليزيد من وقار الصورة



وعلقت "بدر" على الصورة قائلة: "مثلما يعود النهر إلى البحر هكذا يعود عطاء الإنسان إليه".



وتبادل جمهور"سوسن" معها التعليقات حيث قالو "الله علي جمالك الراقي يا ملكة الفن يا غالية، لوحة فنية، بحبك بس كدا".



يذكر أن سوسن بدر ممثلة مصرية اسمها الحقيقي سوزان أبو طالب. تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1979. بدأت العمل في السينما بفيلم رجل اسمه عباس عام 1978 ثم بالفيلم البريطاني (موت أميرة) من إخراج توماس أنطوني عام 1980، وهو الفيلم الذي أثار ضجة عالمية كبيرة بعد عرضه الأول في بريطانيا.