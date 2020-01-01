البورصات الأوروبية تنهى التعاملات على ارتفاع

انهت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين، مع آمال إيجاد لقاح للوباء وترقب اتفاق القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي بشأن صندوق التعافي من كورونا.





وجاء أداء الأسهم الأوروبية اليوم بقيادة ارتفاع أسهم البناء والمواد الخام بنسبة 1.4 بالمائة، بعد تراجعها في بداية التعاملات.





وارتفعت الأسهم الأوروبية حيث أظهر لقاح محتمل ضد فيروس كورونا الذي تطوره جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة بالتعاون مع "أسترازينيكا" استجابة مناعية قوية في تجربة بشرية كبيرة في مرحلة مبكرة، وفقًا للبيانات التي تم نشرها في مجلة "لانسيت" الطبية.





ولم ينجح الاتحاد الأوروبي حتى الآن في الاتفاق على حجم وهيكل صندوق التعافي الخاص بالاستجابة لتأثيرات الفيروس المقترح بقيمة 750 مليار يورو (857 مليار دولار).





واستمرت المحادثات التي بدأت في بروكسل نهاية الأسبوع الماضي بشأن الصندوق وميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الآجل المقبلة اليوم مع تعليقات أنها تسير بالاتجاه الصحيح.





فيما تراجع المؤشر البريطاني وحيداً مع التوترات بين المملكة المتحدة والصين حيث علقت الأولى معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، كشفت بيانات اقتصادية انكماش أسعار المنتجين في ألمانيا خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.





كما تراجع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بعكس التوقعات خلال مايو/آيار الماضي.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 375.5 نقطة.





وانخفض مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 6261.5 نقطة.





وشهد مؤشر "كاك" الفرنسي ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاُ 5093.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 13046.9 نقطة.





وبحلول الساعة 4:20 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.08 بالمائة ليسجل مستوى 1.1437 دولار.