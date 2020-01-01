عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن المواعيد النهائية لمباريات الأهلي والزمالك أمام كلٍ من الوداد والرجاء بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وأشار موقع "le360 سبورت" المغربي ان الاتحاد الأفريقي "كاف"، استقر علي أن تكون مباراتا الذهاب أحد يومي 25 و26 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراتا الإياب أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر، فيما ستقام المباراة النهائية في الأسبوع التالي مباشرةً.





وأضاف: "الإجتماع الذي أجري من طرف لجنة الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي، شهد ضغطا من الاتحاد المصري لتنظيم مباراتي النصف ونهائي دوري الأبطال بمصر، مؤكدا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من طرف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".













وأرسل اتحاد الكرة يطالب بمعاملة الكونفيدرالية مثل دوري الأبطال خطاب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يطالب فيه بمعاملة بطولة الكونفيدرالية مثل بطولة الأبطال، في أي قرار يتعلق بنظام إقامة مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي.



