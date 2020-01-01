محافظ ينبع يلتقي قادة الفرق التطوعية بالمحافظة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر

ألتقى سعد بن مرزوق السحيمي، محافظ ينبع، اليوم الاثنين، في مكتبه بالمحافظة، قادة الفرق التطوعية.

 

ونوه السحيمي خلال اللقاء بأهمية العمل التطوعي لخدمة المجتمع، مؤكداً حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه بالفرق التطوعية بالمحافظة والعمل التطوعي عامة، مشيراً إلى موافقة سمو أمير المنطقة على مقترح محافظة ينبع بأعتماد مركز دعم الفرق التطوعية بالمحافظة، وذلك لتذليل العقبات وتنسيق الجهود، داعياً الجميع إلى بذل المزيد والعمل على أيجاد بعض الأفكار التطوعية التي تناسب المجتمع كافة.

 

بعد ذلك جرى تنسيق مبادرات الفرق التطوعية مع موظف المحافظة وتوثيق ومتابعة المبادرات وأستدامتها ، تلاها عرض المبادرات السابقة التي نفذتها الفرق التطوعية، والمبادرات المستقبلية التي يتم الأعداد لها.

 

وفي ختام اللقاء أثنى محافظ ينبع على الجهود المبذولة من الفرق التطوعية لخدمة المجتمع.

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