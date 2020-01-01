تشيلسي يصرف النظر عن ضم نجم مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي إرتبط بالتعاقد مع دين هندرسون حارس مرمى مانشستر يونايتد المعار إلى شيفيلد يونايتد في الموسم الحالي.





وأكدت التقارير الصحفية أن الصفقة تبتعد عن النادي اللندني لأن مانشستر يونايتد يرغب في الحفاظ على حارس مرماه والإعتماد عليه في الموسم المقبل.





وأوضحت التقارير الصحفية أن مستوى الإسباني ديفيد دي خيا المذبذب أمام تشيلسي في بطولة كأس الإتحاد يجعل فكرة بيع هندرسون مستبعدة في الصيف الحالي.





وأفادت التقارير الصحفية بأن تشيلسي يخطط للتعاقد مع حارس بديل لكيبا أريزابالاجا الذي لا يحظى برضا الجهاز الفني بقيادة فرانك لامبارد.



