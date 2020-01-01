اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يطلق مبادرة "سجل نفسك مع قنصلية بلدك"

يعتزم اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا وبالتنسيق مع السفارات والقنصليات العامة تدشين حملة لحث المواطنين على تسجيل بياناتهم في القنصليات المصرية بهدف إيجاد قناة اتصال ثابتة ومباشرة مع البعثة.





يأتي ذلك في إطار ما يقوم به اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا من جهود لدعم وخدمة الكيانات المصرية وربطها بمصر، وكذا التعاون مع السفارات والقنصليات العامة لجمهورية مصر العربية في أوروبا.





وأكد مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروباK أن تدشين الحملة جاء بعد تكرر حالات الوفاة في أوروبا لمواطنين مصريين غير معروفين واستفسار عائلات في مصر عن ذويهم في أوروبا الذين انقطعت الصلة بهم ولا نستطيع التوصل إليهم لعدم وجود اى معلومات مسجلة عنهم.