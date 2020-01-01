اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا يطلق مبادرة "سجل نفسك مع قنصلية بلدك"

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
يعتزم اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا وبالتنسيق مع السفارات والقنصليات العامة تدشين حملة لحث المواطنين على تسجيل بياناتهم في القنصليات المصرية بهدف إيجاد قناة اتصال ثابتة ومباشرة مع البعثة.

يأتي ذلك في إطار ما يقوم به اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا من جهود لدعم وخدمة الكيانات المصرية وربطها بمصر، وكذا التعاون مع السفارات والقنصليات العامة لجمهورية مصر العربية في أوروبا.

وأكد مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروباK أن تدشين الحملة جاء بعد تكرر حالات الوفاة في أوروبا لمواطنين مصريين غير معروفين واستفسار عائلات في مصر عن ذويهم في أوروبا الذين انقطعت الصلة بهم ولا نستطيع التوصل إليهم لعدم وجود اى معلومات مسجلة عنهم.

أخبار تهمك

أزمة بين فايلر ولجنة التخطيط في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعة و 13 دقيقة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ يوم

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الأربعاء المقبل

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 42 دقيقة

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يستعيد نجم الفريق قبل موقعة نابولي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

منذ أقل من نصف ساعة

إنتر ميلان يخطط لتحقيق حلمه القديم بالتعاقد مع صلاح ويغري ليفربول بهذا اللاعب

منذ أقل من ساعتين

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل.. مجلس النواب يفوض السيسي بإرسال قوات عسكرية خارج البلاد

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

03:33 م

صفقة غير متوقعة تظهر على رادار الأهلي.. تعرف عليها

06:01 م

عاجل - تعرف على مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

06:32 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً