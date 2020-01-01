البرازيل تعلن أصابة ثالث وزير لها بفيروس كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر

أعلن أونيكس لورينزوني، وزير المواطنة البرازيلي، اليوم الاثنين، أصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أن ظهرت نتائج الفحوصات التي أجريت له وكانت إيجابية، ليصبح بذلك ثالث وزير في الحكومة يصاب بالمرض.

 

وقال لورينزوني على حسابه بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" إنه بدأ يشعر بالأعراض يوم الخميس وخضع للفحص يوم الجمعة.

 

وأضاف أنه يتلقى علاجا بمزيج من العقاقير تشمل "هيدروكسي كلوروكين" وأن حالته تظهر نتيجة لذلك "آثارا إيجابية"، وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد أصيب أيضا بكورونا هذا الشهر بعد إصابته بالحمى.

 

ويتناول بولسونارو أيضا "هيدروكسي كلوروكين" وهو دواء للملاريا دافع الرئيس لفترة طويلة عن فوائد استخدامه لعلاج "كوفيد-19" وينسب له الفضل في عدم اشتداد أعراض المرض عليه.

 

وأعلنت البرازيل حتى يوم الأحد تسجيل مليونين و98389 إصابة بالمرض وما يقرب من 80 ألف وفاة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,737 مليون إصابة، بينهم أكثر من 610 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,789 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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