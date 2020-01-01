نبيلة عبيد تعلن إعداد كتاب لها من تعليقات الجمهور!

Advertisements

أعلنت الفنانة نبيلة عبيد، عن استعدادها لتحضير كتاب لها، والذي يحكي عن أعمالها الفنية دون التطرق لحياتها الشخصية، وذلك من خلال مشاركتها صورة قديمة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "عبيد" تعليقا على الصورة قائله: "عايزه أقولكم إن جزء كبير من تعليقاتكم واسئلتكم عن الأفلام بتدخل ضمن الكتاب اللي بيتجهز قريبا عن سينما نبيله عبيد.... هو أيه يا خواتي ده.... أنا حعمل الكتاب لوحدي ولا ايه".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة"، مع الفنانة نادية الجندي، وسميحة أيوب وهالة فاخر وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.