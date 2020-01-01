الزياني يُتوج بجائزة أفضل مدرب في آسيا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
توج خليل الزياني، مدرب منتخب السعودية السابق، بجائزة أفضل مدرب في تاريخ نهائيات بطولة كأس الأمم الآسيوية عبر تاريخها.

وقاد الزياني المنتخب السعودي للتتويج بلقب كأس آسيا 1984، وهو اللقب الأول من ضمن ثلاثة ألقاب حققتها السعودية في البطولة.

ونال الزياني نسبة 77 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء، والذين تجاوز عددهم 26 ألف من قراء الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان المدرب السعودي من ضمن عشرة مدربين تنافسوا في هذا الاستفتاء

وقاد خليل الزياني منتخب السعودية خلال مشاركته الأولى في نهائيات كأس آسيا، عام 1984 في سنغافورة، وأصبح الفريق تحت قيادته أول منتخب يتوج باللقب خلال مشاركته الأولى منذ تتويج إيران باللقب قبل 16 عاماً.

ولم يخسر المنتخب السعودي أي مباراة خلال دور المجموعات، بما في ذلك الفوز على الكويت حاملة اللقب بهدف دون رد ليتأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية، ثم فاز على الصين بهدفين نظيفين في النهائي.

كما قاد الزياني المنتخب السعودي خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية 1984، وحقق أيضاً نجاحات على مستوى الأندية خاصة مع نادي الاتفاق.

وتفوق الزياني على مدربين إيرانيين هما محمد رانجبار وحشمت مهاجراني وثلاثة مدربين من البرازيل هم كارلوس البرتو بيريرا وزيكو وجورفان فييرا بالإضافة إلى الأسترالي انج بوستيكوجلو والإسباني فيليكس سانشيز والفرنسي فيليب تروسييه والإيطالي البرتو زاكيروني.

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