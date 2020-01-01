إنتر ميلان يخطط لتحقيق حلمه القديم بالتعاقد مع صلاح ويغري ليفربول بهذا اللاعب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
فجر نادي إنتر ميلان الإيطالي مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أعلن مديره العام جوزيبي ماروتا، أن النادي يسعى لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بقيادة أنطونيو كونتي، خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية، بمجموعة من الصفقات الكبرى. 


 
وأكد ماروتا، أن تلبية طلبات كونتي، أمر حتمي بعد أشار أكثر من مرة في تصريحات صحفية الى رغبته في ضم صفقات جديدة حتى يستطيع المنافسة على الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "Calciomercatoweb" الإيطالية مفاجأة من العيار الثقيل حول تفكير إنتر ميلان في عرض صفقة تبادلية على ليفربول بطلها هداف الفريق الإنجليزي في الأعوام الثلاثة الماضية، محمد صلاح، الأمر الذي يعتبر رغبة قديمة للعملاق الإيطالي، بضم صلاح منذ أن كان لاعبا في روما خلال الفترة من ٢٠١٥ وحتى ٢٠١٧، لكن اللاعب فضل العودة إلى إنجلترا حيث بزغ نجمه بصورة ملفتة للجميع وفاز بأكثر من بطولة وجائزة فردية.


وتحاول إدارة إنتر ميلان استغلال رغبة ليفربول في ضم مهاجم شاب وقوي بعد فشلهم في ضم تيمو فيرنر، الذي فضل الانتقال إلى تشيلسي من لايبزيج رسميا قبل أسابيع قليلة.

وكشف ماروتا في تصريحاته أن العرض سيكون بانتقال  لاوتارو مارتينيز  لليفربول من أجل ضم محمد صلاح، خاصة بعد ابتعاد برشلونة عن التعاقد مع الأرجنتيني بعد انتهاء مدة الشرط الجزائي يوم ٧ يوليو الماضي وقيمتها ١١١ مليون يورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول صلاح انتقالات انتر ميلان

أخبار تهمك

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

"المثلوثي" يجبر الزمالك على الانسحاب من الصفقة المميزة

منذ حوالي 5 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

عيد عبدالملك يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل

منذ ساعة الا ربع

سموحة يكثف مفاوضاته للتعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ يوم

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

آخر تطورات مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ يوم

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 21 ساعة

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يجهز مفاجآة من العيار الثقيل لـ كونتي إذا حقق الدوري

3 "خبطات" من العيار الثقيل لبرشلونة

يوفنتوس يزاحم بايرن ميونيخ على ضم نجم ليفربول

إنتر ميلان ينافس ليفربول علي ضم مهاجم لايبزيج

مفاجأة.. ريال مدريد يقرر ضم لاوتارو مارتينيز بعد انسحاب برشلونة

كونتي دخل فى الصراع مع ليفربول على ضم نجم الدوري الألماني

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

03:15 م

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

11:46 ص

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

02:55 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً