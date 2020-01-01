الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جنوب السودان لمواجهة كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 7.5 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جنوب السودان، وسيستفيد منها أكثر من 7.5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس " كوفيد- 19 ".

 

 

 

وقال محمد سالم أحمد مسعد الراشدي سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا، والسفير غير المقيم لدى جنوب السودان : " إن دولة الإمارات تولي تنويع قاعدة علاقاتها وتوسيعها مع جميع الدول الصديقة اهتماما كبيرا، وذلك انطلاقاً من مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، الذي يخدم جهود التنمية والتقدم والأمن والسلام لمختلف الشعوب " .

 

وأضاف ان إرسال المساعدات الطبية اليوم إلى جنوب السودان يأتي في إطار دعم الطواقم الطبية والتمريضية وتوفير المزيد من الحماية لها، في مواجهة فيروس كورونا المستجد " .

 

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 1100 طن من المساعدات إلى أكثر من 74 دولة، استفاد منها نحو 1.1 مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.


الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جنوب السودان لمواجهة كورونا
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جنوب السودان لمواجهة كورونا
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جنوب السودان لمواجهة كورونا
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جنوب السودان لمواجهة كورونا
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جنوب السودان لمواجهة كورونا
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جنوب السودان لمواجهة كورونا
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جنوب السودان لمواجهة كورونا
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جنوب السودان لمواجهة كورونا
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جنوب السودان لمواجهة كورونا
الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جنوب السودان لمواجهة كورونا

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