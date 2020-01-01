قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الأربعاء المقبل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع الخدمة عن بعض المناطق بالمحافظة، لمدة 16 ساعة اعتباراً من الساعة العاشرة صباح بعد غد الأربعاء وحتى الساعة الثانية صباح اليوم التالي نظراً لتنفيذ أعمال كبارى، الأمر الذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع جسر السويس.
 
المناطق هى (منشية البكري- منشية الصدر -الحرس الجمهوري- القوات الجوية- السكرتارية- دار الهيئة الهندسية - دار القوات الجوية).
وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الأربعاء المقبل
قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الأربعاء المقبل

أخبار تهمك

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ يوم

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعات

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 9 ساعات

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 21 ساعة

سموحة يكثف مفاوضاته للتعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

آخر تطورات مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ يوم

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"المثلوثي" يجبر الزمالك على الانسحاب من الصفقة المميزة

منذ حوالي 5 ساعات

عيد عبدالملك يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

03:15 م

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

11:46 ص

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

02:55 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً