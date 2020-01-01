شاهد..أول ظهور لنجل أمير كرارة مع محمد رمضان

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
ظهر نجل الفنان أمير كرارة، لأول مرة مع الفنان محمد رمضان في بعض الصور أثناء زيارته له، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "رمضان" تعليقا على الصور التي شاركها قائلا: "زيارة غالية من سليم كرارة ابن صديقي النجم الكبير أمير_كرارة وأصحابه چو وياسو نورتوني يا أبطال".

وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "نمبر وان"،"بحبك"،"نفسي اتصور معاك يا نمبر وان".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" مع روجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر،وحقق نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الدرامية في رمضان 2020.
شاهد..أول ظهور لنجل أمير كرارة مع محمد رمضان
شاهد..أول ظهور لنجل أمير كرارة مع محمد رمضان

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