أسعار الفضة تسجل أعلى مستوي في 4 سنوات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:33 م
أسعار الفضة
أسعار الفضة
الفجر الاقتصادي

سجلت أسعار الفضة عالميًا أعلى مستوي خلال 4 سنوات فى حين استقرت محليًا خلال تعاملات اليوم الإثنين،  بالتزامن مع ارتفاع الذهب بإعتبارهما ملاذاً آمناً، مع تفشي الوباء العالمي الذي أصاب اكثر من 14.5 مليون شخص على مستوى العالم.

في الوقت نفسه هناك مخاوف بشأن الإنتاج، فمن بين 275 اضطراباً في مناجم التعدين على مستوى العالم، كان الأكثر تأثراً هي مناجم الذهب والفضة في أمريكا اللاتينية.

وصعدت أسعار الفضة بنسبة 32 بالمائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، وهي أكبر وتيرة زيادة فصلية منذ عام 2010 .

وبحلول الساعة 1:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة تسليم شهر سبتمبر بنحو 2 بالمائة إلى 20.14 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ آواخر يوليو عام 2016.


أسعار الفضة فى مصر:


عيار 600 نحو 6 جنيه

عيار 800 نحو 8 جنيه

عيار 900 نحو 9 جنيه

عيار 925 نحو 9.25 جنيه

عيار 999 نحو 10 جنيه

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